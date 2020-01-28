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Новый глава российских судей Кашшаи будет жить в Москве

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Mike Egerton
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Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи намерен постоянно находиться в России для исполнения своих обязанностей. Бывший венгерский арбитр ФИФА (высшей категории Международной федерации футбола) был назначен в РФС вместо Александра Егорова в начале года. Его помощником стал бывший ассистент по бригаде судей Дьердь Ринг.

«Я не собираюсь разрываться между Венгрией и Россией — буду жить здесь постоянно, а не прилетать на три дня, здороваться и улетать обратно. Мне нужно много работать, бывать на матчах, общаться с арбитрами, проводить сборы. Возможно, если стал бы жить в отеле, кто-то решил бы, что я приехал ненадолго, что не планирую тут задерживаться. Будем жить в Москве, найдем квартиры. Хочу узнать, как живут русские, постараюсь выучить язык», — сказал Кашшаи в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Венгерский судья подтвердил, что уже изучал русский язык в юности и тогда говорил неплохо. «Я учил. Шесть лет. В школе», — сказал он по-русски. Кашшаи также заметил, что понимает, когда говорят не быстро, и знает буквы кириллицы.

«Конечно, спустя 30 лет будет сложно вспомнить всё, что учил. (...) Не могу гарантировать, что следующее интервью дам на русском, но точно смогу общаться с арбитрами», — отметил рефери.

44-летний арбитр по профессии менеджер по продажам. С 1999 года он судил в высшей лиге чемпионата Венгрии. Кашшаи был резервным арбитром на чемпионате Европы-2008 и главным — на Евро-2012. Он судил финалы футбольного турнира Олимпийских игр – 2008 и Лиги чемпионов – 2011, работал на чемпионате мира – 2010. В конце декабря 2019 года рефери объявил о завершении карьеры и вскоре принял предложение из России.

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