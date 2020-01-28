Врач назвала способы защиты от ОРВИ

Чтобы уберечь себя от острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в период переменчивой погоды, когда риск простудиться особенно высок, следует хорошо высыпаться и проветривать квартиру и офис. Об этом рассказала телеканалу «360» во вторник, 28 января, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

«Нужно, чтобы поступал свежий воздух, а еще обязательно пользоваться увлажнителями, особенно в спальнях, где человек находится по восемь часов», — сказала специалист. Она добавила, что если кто-то из коллег на работе заболел, нужно также чаще проветривать кабинеты, выходить на свежий воздух и носить медицинскую маску.

По словам иммунолога, отопление и морозы приводят к снижению влажности воздуха, из-за чего слизистые носа и носоглотки становятся суше и вирусу легче проникнуть в организм. Нормальная влажность воздуха особенно важна для курящих и аллергиков, у которых слизистая травмирована.

Также Ярцева рекомендовала урегулировать свою стрессовую нагрузку. Она пояснила, что люди чаще болеют, когда у них стрессовый период.

Кроме того, врач призвала больше времени уделять физическим нагрузкам — пробежкам, катанию на лыжах и другим видам спорта и не забывать о вакцинации.

В Роспотребнадзоре сообщили 21 января, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве сезонно возрос на 15,7% по сравнению с предыдущей неделей. В ведомстве считают, что самое лучшее средство для профилактики гриппа — вакцинация. Крайний срок, когда стоит делать прививку, — сентябрь, октябрь и начало ноября.