Полицейские в Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юго-западе столицы. Об этом 28 января агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГСУ СК России по столице.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый был задержан по месту жительства, проводятся обыски. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для проведения следственных действий.

Инцидент произошел в ночь на 28 января. Вблизи подъезда жилого дома на улице Гарибальди было найдено тело мужчины 1970 года рождения. Эксперты обнаружили на нем признаки насильственной смерти в виде многочисленных колото-резаных ранений в области головы и шеи.