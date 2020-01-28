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В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины

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Полицейские в Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юго-западе столицы. Об этом 28 января агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГСУ СК России по столице.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый был задержан по месту жительства, проводятся обыски. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для проведения следственных действий.

Инцидент произошел в ночь на 28 января. Вблизи подъезда жилого дома на улице Гарибальди было найдено тело мужчины 1970 года рождения. Эксперты обнаружили на нем признаки насильственной смерти в виде многочисленных колото-резаных ранений в области головы и шеи.

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