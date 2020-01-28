МВФ назвал возможные последствия смягчения ДКП мировыми центробанками

Волна смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, которая прошла в 2019 году, может навредить будущему росту глобальной экономики. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда «Призыв к бдительности после сильного года для рискованных активов», опубликованном на сайте организации во вторник, 28 января.

В докладе отмечается, что, по оценкам МВФ, рост глобальной экономики в прошлом году был бы на 0,5 п.п. ниже без стимулирования денежно-кредитной политики в мире.

«Это существенный результат перед лицом повышенных рисков снижения экономического роста. Однако с учетом долгосрочной перспективы ухудшение мировых финансовых условий на столь позднем этапе экономического цикла и нарастание финансовой уязвимости, в том числе из-за переоцененности активов, роста долга и потоков капитала на развивающиеся рынки, могут угрожать экономическому росту в среднесрочной перспективе», — цитирует доклад ТАСС.

Из-за этого необходимо следить за ростом уязвимостей финансовых рынков и своевременно устранять их, считают в фонде. Это нужно, чтобы уменьшить вероятность увеличения негативного воздействия потрясений от таких уязвимостей на мировую экономику.

Смягчение денежно-кредитной политики в 2019 году наблюдалось во многих странах мира. Так, в конце ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ проводит нейтральную денежно-кредитную политику, но по-прежнему видит потенциал для ее смягчения.

В декабре Национальный банк Украины (НБУ) заявил о снижении учетной ставки с 15,5 до 13,5% годовых, ускоряя смягчение монетарной политики. Глава регулятора Яков Смолий пояснил, что «стремительное укрепление курса гривны обусловливает более быстрое снижение инфляционного давления, чем прогнозировал банк».

В свою очередь, эксперты Совкомбанка, Новикомбанка и банка «Восточный» заявили «Известиям» в январе, что прогнозируют увеличение валового продукта в России на 1,7% в первую очередь благодаря смягчению денежно-кредитной политики. Солидарность с ними выразил и научный сотрудник НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.