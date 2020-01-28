Армия Сирии вошла в стратегически важный город Мааррет-эн-Нууман

Сирийская правительственная армия вернула контроль над стратегически важным городом Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб. Об этом во вторник, 28 января, сообщило агентство Sana.

В этом городе, по данным СМИ, находится крупный форпост боевиков из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра». Как сообщает «Федеральное агентство новостей», террористы накануне начали покидать населенный пункт.

Также в понедельник армия Сирии взяла под контроль населенные пункты Маар-Шурин, Бабила, Маасран, Тель-эш-Шейх.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Сейчас в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.