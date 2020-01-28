Прямой эфир

Заказник «Камские просторы» может появиться в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане планируют создать еще три охраняемые природные территории (ОПТ), связанные с Камой. Об этом стало известно на брифинге, посвященном образованию заказника «Волжские просторы».

Заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов объявил предполагаемое название одного из заказников — «Камские просторы», отмечает Inkazan.ru. Большая работа ведется по притокам Камы — по рекам Белая и Вятка. В Татарстане за два года образовано восемь заказников, в том числе два водных.

По итогам 2019 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о 68 особо охраняемых природных территориях федерального значения. Об этом «Известиям» сообщили 27 декабря в Федеральной кадастровой палате. Осталось определить границы еще 238 территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заказник «Волжские просторы» решили создать в Татарстане
Старые дубравы в долине реки Хопёр стали памятником природы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020