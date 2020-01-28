Подозреваемых в избиении мужчины до смерти арестовали в Петербурге

В Санкт-Петербурге Красногвардейский районный суд арестовал на два месяца двух из четырех фигурантов уголовного дела об избиении до смерти мужчины. Об этом 28 января сообщил RT со ссылкой на пресс-службу городских судов.

В заявлении пресс-службы сказано, что двое фигурантов — Александр Панилов и Дмитрий Кулев — частично свою вину признали, они арестованы до 25 марта. Третий фигурант вины не признал и от дачи показаний отказался. Суд предоставил защите время для сбора его медицинских документов. Меру пресечения в отношении четвертого изберут позднее 28 января.

26 января правоохранители задержали троих мужчин 32, 35 и 45 лет, а также 30-летнюю женщину по подозрению в избиении мужчины до смерти за кражу мобильного телефона.

17 января сообщалось, что следственные органы Санкт-Петербурга возбудили ряд уголовных дел в отношении семейной пары по подозрению в истязании шестилетней девочки и пятилетнего мальчика.