В АТОР высказались о запрете на въезд китайских туристов

К высокому туристическому сезону запрет на въезд туристов из Китая, введенный из-за коронавируса, скорее всего, будет снят. Об этом 28 января в беседе с НСН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Это убытки, безусловно, но в целом ограничения не скажутся кардинально на работе туркомпаний. Они, как правило, многопрофильные, будут разрабатывать новые направления. <…> Высокий сезон еще впереди, и будем надеяться, что все ограничения к его началу будут сняты», — заявил вице-президент АТОР.

Горин отметил, что запрет для въезда в РФ туристов из Китая, безусловно, скажется на загрузке отелей, ведь ежегодно Россию посещают 1,5 млн путешественников из КНР. Он добавил, что уже прибывшие в страну граждане Китая по завершении путешествия вернутся домой на своих рейсах.

В свою очередь, посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса. По данным ведомства, там остаются 140 россиян. КНР пока сохраняет текущий режим пребывания в стране для иностранцев.

Как пишет RT, в Москве создали оперативный штаб для мониторинга ситуации с коронавирусом и предотвращения его распространения. По словам мэра столицы Сергея Собянина, под особый контроль взяты гостиницы и места массового пребывания туристов. В случае выявления признаков заболевания на место будут немедленно направлены медицинские бригады для проведения «сплошного осмотра». Мэр уточнил, что разрабатывается возможность организации оперативных поставок в Москву «современных тест-систем, способных достаточно быстро и надежно диагностировать коронавирус».

28 января сообщалось, что общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Отмечается, что 976 человек находятся в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что российские туроператоры до конца февраля приостановили прием групп туристов из Китая из-за нового коронавируса. Ограничения на отправку китайских граждан ввели власти КНР, чтобы предотвратить распространение вируса, пишет «Газета.ру».