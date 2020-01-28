Более 20 лошадей осталось в демонтируемых конюшнях в Волгограде

В конноспортивном клубе «Золотая подкова», которую власти Волгограда хотят снести, до сих пор живут 25 лошадей. Часть животных удалось на время перевезти в другие конюшни, однако куда девать остальных, сотрудники клуба пока не знают.

Как отмечает ресурс «НовостиВолгограда.ру», даже если распределить лошадей по всем конноспортивным клубам, расположенным в окрестностях города, мест может не хватить.

Конюшни на территории усадьбы «Сосновый бор» были возведены незаконно и являются самовольными постройками.