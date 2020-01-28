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Минобороны отметило возрождение неонацизма во внесших вклад в Победу странах

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Фото: TASS/Zuma/Joel Goodman
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Неонацизм поднимает голову в странах, которые внесли вклад в победу во Второй мировой войне, в частности в Польше, Прибалтике, на Украине. Об этом заявил замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

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По его словам, победа «сил света над тьмой и демоническим духом», обличенных в идеологию нацизма, не стала окончательной. «Неонацизм поднимает голову во многих странах, в том числе, как это ни кажется странным, и в тех, которые в 1945 году внесли вклад в разгром нацистской Германии», — сказал генерал-полковник на VIII Рождественских парламентских встречах в рамках XXVIII Международных рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». В пример он привел Польшу, страны Балтии, Украину, где сносят памятники воинам Красной армии.

Как добавил Картаполов, необходимы большие усилия для защиты исторической памяти, а армия РФ — истинный наследник тех победителей, сообщает 28 января ТАСС. В качестве примера он привел строительство главного храма Вооруженных сил РФ и мемориального комплекса «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот».

Замглавы Минобороны РФ выразил надежду, что общими усилиями будет достигнута цель сделать Победу основной вехой национального самосознания и сохранить ее в исторической памяти народа.

Возведение храма Вооруженных сил приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, и все элементы его убранства являются отсылками к этому событию. Так, высота звонницы составляет 75 м, намекая на знаковую дату, а высота малого купола равняется 14,18 м, символизируя количество дней войны.

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