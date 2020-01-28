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Два десятка классов и школу закрыли на карантин в Биробиджане

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В Биробиджане фиксируют рост числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). На карантин полностью закрыта школа и порядка 20 классов.

Как рассказал мэр города Александр Головатый, с 28 января на карантин закрыта школа № 5. Такое решение было принято в связи с тем, что количество заболевших превысило 30%, пишет ИА ЕАОMedia.

За посещаемостью в школах следят специалисты отдела образования мэрии города. В самих школах учеников осматривают медработники.

Карантин по ОРВИ начали вводить в Биробиджане с 23 января. Тогда от занятий были освобождены три класса в двух учреждениях. На утро 27 января закрытыми числились 17 классов: девять — в школе № 7, четыре — в школе № 5 и столько же — в школе № 16.

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