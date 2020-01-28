В Москве помогли получившему ожоги во время перекура мужчине

Московские врачи ожогового центра имени Иноземцева вылечили пациента, получившего тяжелые ожоги во время перекура в ветеринарной клинике. Об этом 28 января сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Инцидент с пострадавшим произошел после того, как дворовый кот набросился на посетителя ветеринарной клиники и нанес ему множество глубоких ссадин правой кисти. Уточняется, что мужчина помогал ветеринарам удерживать животное во время проведения осмотра.

На раны наложили обильно смоченную медицинским спиртом повязку. Эмоциональный стресс вынудил мужчину закурить, после чего повязка вспыхнула от пламени зажигалки. В результате мужчина получил тяжелый ожог кисти и был госпитализирован. По словам медиков, такое поражение тканей могло привести к тяжелой инвалидности. Успешное хирургическое лечение позволило восстановить кожный покров и не допустить утраты функции кисти, пишет «Москва 24».

27 января сообщалось, что в Саратовской области 16-летний подросток лишился всех зубов из-за взрыва электронной сигареты. Кроме того, он получил травму лица. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.