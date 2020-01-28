В Грузии подросток из России упал с ограждения храма

Несовершеннолетний россиянин упал с ограждения храма Баграти на западе Грузии. Об этом во вторник, 28 января, сообщил телеканал «Рустави 2».

Подросток, по словам очевидцев, поднялся на ограду, чтобы сделать фотографии. В этот момент его нога соскользнула с камня, и турист упал с высоты. Несовершеннолетнего пострадавшего с травмами доставили в детскую больницу на машине скорой помощи.

22 декабря 2019 года 13-летний подросток погиб от удара током, забравшись на грузовой вагон для того, чтобы сделать селфи. Инцидент произошел на станции Гайдамак.

Школьник проигнорировал знаки «Осторожно, электрическое напряжение», которые были установлены на опорах контактной сети. Он оказался в непосредственной близости от контактной сети с рабочим напряжением 27,5 кВ и получил смертельную травму.