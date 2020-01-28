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Центр культурного развития появится в Южно-Курильске

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В Южно-Курильске планируют создать Центр культурного развития. На строительство направят 557 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Под строительство центра выбран участок площадью 3 тыс. кв. м на улице 5-го Октября. Согласно проекту, здание будет двухэтажным. В одном крыле разместят детскую школу искусств, в другом — краеведческий музей. Также в центре оборудуют библиотеку с читальным залом и книгохранилищем, пишет ИА SakhalinMedia.

В детской школе искусств обустроят музыкальное отделение, рассчитанное на 55 учащихся. Для этого предусмотрят кабинеты, хоровой класс, концертный зал на 100 мест, мастерскую по ремонту музыкальных инструментов. Кроме того, в школе откроют отделения живописи и хореографии.

Краеведческий музей планируют оборудовать пятью залами — древней и современной истории, вулканов, морской природы, а также помещением для временных экспозиций. В этом же крыле разместят вестибюль с гардеробом, сувенирный киоск, архив, реставрационную мастерскую и фондохранилище.

Выбрать подрядчика планируют 4 февраля. Он должен будет завершить работы в октябре 2022 года.

В декабре сообщалось, что правительство России выделило 3,5 млрд рублей на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры. Средства заложены в федеральном бюджете на 2020 год и плановый период на 2021–2022 годы.

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