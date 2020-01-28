У действующего президента Украины есть крайне симптоматичное психологическое свойство. Во время встреч с западными визави Владимир Зеленский так активно старается понравиться своим старшим партнерам, что вольно или невольно «мимикрирует» под тональность их политических посылов. Зачастую такое поведение вступает в прямое противоречие с очевидными национальными интересами представляемого им государства. Наглядным примером опасной недальновидности президента Украины стала его неуклюжая попытка встроиться в псевдоисторический нарратив на антироссийской почве. Приехав в Польшу, Зеленский, дабы потрафить принимающей стороне, пошел на публичное объявление Советского Союза виновным в развязывании Второй мировой войны.

Тем самым руководитель Украины, видимо, не осознавая в достаточной мере последствий таких конъюнктурных трактовок истории, открывает дорогу к пересмотру итогов войны и реанимирует территориальные споры 80-летней давности. Надо быть исторически слепым и политически безграмотным лидером, чтобы не понимать: восстановление «исторической справедливости» в польской трактовке не может сулить Киеву ничего хорошего. Если отошедшая к УССР по итогам «сговора тоталитарных режимов» Западная Украина стала ее составной частью незаконно, а тем более преступно, то и современная украинская республика попросту не имеет ни морального, ни юридического права удерживать нелегитимно приобретенные территории Польши.

Близорукое стремление Владимира Зеленского назло северному соседу подвергнуть идеологической ревизии фундаментальные геополитические основы ялтинско-потсдамских территориальных договоренностей держав-победительниц может в обозримой перспективе запустить процессы необратимого самораспада Украины. Пусть никого не вводит в заблуждение отсутствие официальных претензий польских властей на «Восточные кресы» и провозглашаемое «стратегическое, дружеское партнерство» Варшавы и Киева.

Достаточно просто внимательно ознакомиться со сводками новостей последних лет, чтобы убедиться в распространенности и укорененности реваншистских настроений в польском обществе. Начиная от растяжек LWÓW I WILNO PAMIĘTAMY! («Помним Львов и Вильнюс!») на маршах националистов в центре Варшавы и заканчивая оформлением поездов и аэропортов картами Польши с западноукраинскими городами в ее составе. Явных свидетельств постепенной концентрации положительного общественного мнения вокруг идеи возвращения восточных земель там более чем достаточно.

Не так давно министерство иностранных дел Украины даже было вынуждено вручить ноту протеста польскому послу в связи с планами разместить на паспортах граждан Польши изображение Львова. Признавая историческую правоту польских националистов и поощряя их ревизионистские устремления на самом высоком официальном уровне, Киеву следует готовиться к тому, что Варшава может войти во вкус и в будущем дать своим украинским коллегам немало новых поводов для протеста. А на определенном этапе не исключено, что протестовать против польского Drang nach Osten («Натиск на Восток») будет уже поздно.

То обстоятельство, что своими исторически несостоятельными и совсем не смешными измышлениями о прошлом Владимир Зеленский, по сути, плюет на могилу своего деда, который награжден орденом Красной Звезды за освобождение Западной Украины от немецко-фашистских захватчиков, пусть останется на его совести. Однако тот факт, что украинский президент фактически закладывает территориальную мину замедленного действия под будущее возглавляемого им государства, делает его потенциальным соучастником преступления против страны, которая наряду с Россией и Белоруссией заплатила во Второй мировой войне самую высокую цену за свою свободу и независимость от нацизма.

Важно понимать, что между польским и украинским национализмом есть лишь одно связующее звено — их коллаборантская составляющая. Но при любом практическом столкновении они оказываются органически несовместимыми. Именно поэтому власти Украины, рассчитывающие построить с Польшей некое общее националистическое будущее, просто обречены на провал и на тот или иной вариант поглощения со стороны более сильного участника ревизионистской оси.

Остается надеяться лишь на то, что украинский народ вопреки всему переживет эту бесславную историческую смуту…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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