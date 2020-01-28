В Томске женщина бросила подростка-инвалида

Жительница Томска оставила подростка-инвалида в отделении полиции и ушла. Брошенного ребёнка в коляске вскоре заметили сотрудники правоохранительных органов. Девочка не говорит, поэтому не смогла объяснить, кем ей приходится женщина и почему она так поступила. Неизвестная попала в объектив камеры наблюдения, ее нашли и доставили в отдел полиции. По информации регионального УМВД, здоровью подростка ничего не угрожает.