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В Томске женщина бросила подростка-инвалида

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Жительница Томска оставила подростка-инвалида в отделении полиции и ушла. Брошенного ребёнка в коляске вскоре заметили сотрудники правоохранительных органов. Девочка не говорит, поэтому не смогла объяснить, кем ей приходится женщина и почему она так поступила. Неизвестная попала в объектив камеры наблюдения, ее нашли и доставили в отдел полиции. По информации регионального УМВД, здоровью подростка ничего не угрожает.

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