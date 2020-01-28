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На Украине возбудили дело из-за использования рестораном символики СССР

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Фото: ТАСС/Татьяна Макеева
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Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело из-за использования одним из ресторанов коммунистической символики. На нарушение украинского закона и декоммунизации пожаловалась посетительница заведения, говорится на сайте областного управления ведомства 28 января.

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Так, 24 января правоохранителям поступило заявление о том, что ресторан в городе Прилуки (Черниговская область) использует в интерьере советскую символику и портреты коммунистических лидеров.

Возбуждено уголовное дело о распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (ч. 1 ст. 436-1 УК Украины). Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Также документ предполагает переименование мест, названных в честь советских государственных деятелей, и снос памятников, которые якобы пропагандируют коммунистические идеи. Так, к сентябрю 2019 года было переименовано почти 1 тыс. населенных пунктов.

В октябре жителя Кривого Рога признали виновным в нарушении закона за ношение футболки с гербом СССР. Суд обязал его отмечаться в уполномоченных органах, сообщать о смене места жительства и не выезжать за пределы Украины без предварительного согласования.

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