Прямой эфир

Жители Красноярского края ожидают суда за вырубку леса на 2 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела по факту незаконной вырубки леса. Суда ожидают двое мужчин 1978 и 1979 годов рождения, сообщает сайт ГУ МВД России по региону.

Было установлено, что с июля по август 2019 года обвиняемые осуществляли вырубку сосен на территории Каргинского участкового лесничества в Енисейском районе. При этом разрешительные документы на рубку у них отсутствовали, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Общий объем древесины составил 254 куб. м. Нанесенный лесному фонду ущерб оценили в 2 млн рублей. В отношении лесорубов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу. Подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Иркутской области возбуждены уголовные дела в отношении фирмы, которая вывозила лес в Китай. Компания уклонилась от обязанностей по репатриации денежных средств на сумму 342 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Возбуждено дело о незаконной продаже лесоматериалов в Иркутской области
Лесной инспектор в Брянской области ожидает суда за вырубку деревьев

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020