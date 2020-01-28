Жители Красноярского края ожидают суда за вырубку леса на 2 млн рублей

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела по факту незаконной вырубки леса. Суда ожидают двое мужчин 1978 и 1979 годов рождения, сообщает сайт ГУ МВД России по региону.

Было установлено, что с июля по август 2019 года обвиняемые осуществляли вырубку сосен на территории Каргинского участкового лесничества в Енисейском районе. При этом разрешительные документы на рубку у них отсутствовали, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Общий объем древесины составил 254 куб. м. Нанесенный лесному фонду ущерб оценили в 2 млн рублей. В отношении лесорубов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу. Подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Иркутской области возбуждены уголовные дела в отношении фирмы, которая вывозила лес в Китай. Компания уклонилась от обязанностей по репатриации денежных средств на сумму 342 млн рублей.