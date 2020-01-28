В Самаре усилят противоэпидемический режим в связи с коронавирусом

Губернатор Самарской области подписал план санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленный на предупреждение завоза в регион коронавирусной инфекции 2019-nCov. На вокзалах и в аэропортах будут проверять температуру пассажиров.

Согласно документу, в местах массового скопления людей будет усилен режим дезинфекции. Это касается торговых центров и мест проведения массовых мероприятий. На вокзалах и в аэропортах усилят противоэпидемический режим. Пассажиров, которые приезжают из-за границы, будут проверять на наличие повышенной температуры. Об этом сообщает НИА «Самара».

Пассажиров с признаками болезни будут доставлять в медицинские учреждения для дальнейших обследований.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае выросло более чем до 4,5 тыс. человек, 106 из них скончались. Вирус распространился по миру, случаи заражения зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Японии, США и Канаде. Предполагается, что источником возникновения коронавируса стали дикие животные.