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Доследственная проверка проводится после смерти подростка в Челябинске

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В Челябинске следователи начали проверку по факту смерти 13-летней школьницы. Девочка скончалась вечером 24 января в отделении реанимации, куда ее доставили с высокой температурой за несколько часов до этого.

Известно, что признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено, передает 1obl.ru. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, ранее в Пензе следователи начали проверку по факту смерти девятиклассника во время урока в одной из школ. Инцидент произошел в четверг, 23 января. 15-летний ученик девятого класса потерял сознание на уроке английского языка, хотя утром не жаловался на самочувствие. По результатам судебно-медицинской экспертизы сделан вывод о внезапной сердечной смерти.

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