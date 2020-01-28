Все парки Московской области благоустроят в 2020 году

В Московской области до конца 2020 года планируют благоустроить все парки культуры и отдыха. Об этом заявила глава регионального министерства экономики и финансов Елена Мухтиярова.

«Соответствие стандартам парков культуры и отдыха сейчас 57%. До конца года должно быть 100%», — цитирует министра интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По словам Мухтияровой, вопрос благоустройства парков находится в ведении муниципалитетов.

В ноябре председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов и дрессировщик Эдгард Запашный выступили с инициативой о строительстве парка львов, тигров и медведей в Наро-Фоминске. Инвестиции в проект могут составить сотни миллионов рублей.

Планируется, что подмосковный парк займет площадь в 30–40 га в пойме реки Нары. Предусмотрено создание мостов и парковки, благоустройство набережной.