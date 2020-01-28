Жителей Брянска штрафуют за экстремальное вождение

В Брянске прошел рейд, в ходе которого инспекторы ГИБДД штрафовали водителей за экстремальное вождение. В поле зрения полицейских попали семь любителей дрифта.

Рейд проводился в ночное время. Наряды ДПС следили за парковками гипермаркетов в Фокинском районе, где водители периодически устраивают заезды по снегу. В отношении семи водителей составлены административные протоколы. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Сотрудники Госавтоинспекции просят горожан сообщать о случаях дрифта на брянских дорогах в дежурную часть.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке водитель Subaru Forester устроил дрифт вокруг новогодней елки, наехал на новогоднюю фигуру и скрылся с места происшествия. Вскоре инспекторы ГИБДД задержали местного жителя 1999 года рождения. Ущерб от его действий составил 677 тыс. рублей.