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Песков опроверг объединение Следственного комитета и прокуратуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Никакие переговоры об объединении прокуратуры и Следственного комитета (СК) России не ведутся, решения по этому поводу также не принимались. Об этом во вторник, 28 января, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Решений на этот счет не принималось, какой-либо дискуссии нет. Аналитика может быть только у вас, здесь — решения», — таким образом Песков во время брифинга ответил на заявление журналистов о том, что часть аналитиков предполагает возможное объединение СК и прокуратуры после назначения новым генеральным прокурором Игоря Краснова — бывшего заместителя главы СК.

О том, что назначение Краснова может означать возможное объединение двух ведомств, заявлял 20 января управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников в интервью «Коммерсанту».

«Люди, которые работают в сфере уголовной юстиции, ожидали другого назначения — Лопатина (Геннадий Лопатин — заместитель генпрокурора России. — Ред.). Конечно, давно ожидалась отставка господина Чайки, это было видно даже по тенденциозному освещению его личности в последнее время и в Telegram-каналах, и в прессе», — уточнил тогда Железников.

Члены Совета Федерации освободили Юрия Чайку от должности генпрокурора России 22 января. На эту должность они утвердили кандидатуру Игоря Краснова, которую ранее предложил президент страны Владимир Путин. За Краснова проголосовали единогласно 163 сенатора, пишет «Газета.ру».

После этого глава государства освободил Краснова от должности заместителя председателя Следственного комитета России, а Юрия Чайку назначил полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

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