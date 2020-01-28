Прямой эфир

Зоопарк появится в парке Победы в Ульяновске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр реабилитации диких животных может получить статус зоопарка в Ульяновске. Учреждение располагается в парке Победы.

В центре содержат животных, которые пострадали от действий людей и больше не могут жить в естественной среде обитания. Сотрудники центра присматривают за енотами-полоскунами, совами, енотовидной собакой, орланами, косулей, волком и другими представителями фауны. Об этом сообщает 1ul.ru.

С работой центра ознакомилась главный инспектор региона в области охраны окружающей среды Гульнара Рахматуллина. После обхода она решила взять шефство над енотами.

Глава центра реабилитации пояснил, что на текущий момент занимается перерегистрацией учреждения, чтобы сделать из него зоопарк. Минприроды окажет центру необходимую методическую поддержку, а охотпользователи региона намерены обеспечить питомцев кормами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Московском зоопарке впервые родился боливийский мирикини
Медведев утвердил правила обращения с животными в цирках и зоопарках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020