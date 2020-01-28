Зоопарк появится в парке Победы в Ульяновске

Центр реабилитации диких животных может получить статус зоопарка в Ульяновске. Учреждение располагается в парке Победы.

В центре содержат животных, которые пострадали от действий людей и больше не могут жить в естественной среде обитания. Сотрудники центра присматривают за енотами-полоскунами, совами, енотовидной собакой, орланами, косулей, волком и другими представителями фауны. Об этом сообщает 1ul.ru.

С работой центра ознакомилась главный инспектор региона в области охраны окружающей среды Гульнара Рахматуллина. После обхода она решила взять шефство над енотами.

Глава центра реабилитации пояснил, что на текущий момент занимается перерегистрацией учреждения, чтобы сделать из него зоопарк. Минприроды окажет центру необходимую методическую поддержку, а охотпользователи региона намерены обеспечить питомцев кормами.