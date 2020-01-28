Прямой эфир

Уличную площадку для инвалидов планируют организовать в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая специализированная уличная площадка для инвалидов может появиться в Левобережном районе Липецка. Об этом сообщила глава города Евгения Уваркина.

По словам мэра, Липецку необходима комфортная зона для лиц с ограниченными возможностями, где можно заниматься спортом и играми на свежем воздухе. Уваркина напомнила, что на рынке уличного оборудования работает большое число компаний, которые поставляют специализированные тренажеры и прочие конструкции, в том числе качели для колясочников. Об этом сообщает LipetskMedia.

Глава города отметила, что администрация совместно с департаментом образования обсуждает вопрос создания специализированного центра для детей с ограниченными возможностями в районе Новолипецка. Рядом с ним может разместиться уличная площадка.

В специализированном центре для детей с ментальными нарушениями, в том числе аутизмом и тяжелыми формами ДЦП, специалисты будут заниматься социальной адаптацией. Детей обучат простым действиям, которые необходимы в жизни. Кроме того, для детей проведут дополнительную профессиональную подготовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уполномоченный по правам инвалидов появится в Мурманской области
Новый спорткомплекс с бассейном построят в Липецке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020