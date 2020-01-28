Уличную площадку для инвалидов планируют организовать в Липецке

Первая специализированная уличная площадка для инвалидов может появиться в Левобережном районе Липецка. Об этом сообщила глава города Евгения Уваркина.

По словам мэра, Липецку необходима комфортная зона для лиц с ограниченными возможностями, где можно заниматься спортом и играми на свежем воздухе. Уваркина напомнила, что на рынке уличного оборудования работает большое число компаний, которые поставляют специализированные тренажеры и прочие конструкции, в том числе качели для колясочников. Об этом сообщает LipetskMedia.

Глава города отметила, что администрация совместно с департаментом образования обсуждает вопрос создания специализированного центра для детей с ограниченными возможностями в районе Новолипецка. Рядом с ним может разместиться уличная площадка.

В специализированном центре для детей с ментальными нарушениями, в том числе аутизмом и тяжелыми формами ДЦП, специалисты будут заниматься социальной адаптацией. Детей обучат простым действиям, которые необходимы в жизни. Кроме того, для детей проведут дополнительную профессиональную подготовку.