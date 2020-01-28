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Передачу «АБВГДейка» снова закроют

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Фото: youtube.com/АБВГДейка
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Детскую образовательную телепередачу «АБВГДейка» закроют на неопределенное время после 45 лет в эфире. Об этом заявили ее актеры в обращении на YouTube-канале программы.

«К сожалению, сейчас мы вынуждены остановиться с производством программы по причине финансовых трудностей канала», — говорится в обращении артистов.

Актеры также выразили надежду, что государство сможет профинансировать продолжение программы. Также они поблагодарили всех людей, принимавших участие в выпуске эпизодов «АБВГДейки». Актеры подчеркнули, что 95% всех знаний человек получает до шести лет, и отметили, что их шоу нужно и важно зрителям. Поэтому ее участники не стали прощаться со своей аудиторией, а понадеялись на возобновление проекта, отмечает телеканал «360».

На момент публикации новости ролик актеров о закрытии программы, опубликованный 27 января, на YouTube отсутствует.

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В свою очередь пресс-служба телеканала «ТВ Центр», на котором выходила передача, опровергла в беседе с ТАСС наличие проблем с финансами.

«В связи с окончанием контракта было принято решение о ее закрытии, не имеющее под собой финансовой подоплеки. Наступает время перемен, меняется и сам канал, и телевидение в целом», — пояснили в пресс-службе.

Руководство канала выразило благодарность худруку Татьяне Черняевой и всем создателям шоу «за многолетний труд, профессионализм и любовь к своему делу».

Детская передача «АБВГДейка» выходила в эфир с 1975 года. Ее автором был писатель Эдуард Успенский. За всю историю передача не единожды закрывалась, а потом возобновляла производство. Самый большой перерыв программа брала в 1990 году — тогда она пропала из эфира на 10 лет.

За годы существования программа стала обладателем многих наград, в том числе «ТЭФИ», премии правительства РФ, благодарности президента, пишет REGNUM. В 2020 году шоу исполнилось 45 лет, пишет «Газета.ру».

10 января сообщалось, что Государственная телекомпания ВГТРК решила снять с эфира программу «Сам себе режиссер».

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