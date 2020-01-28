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Ледовый дворец в Набережных Челнах закрыли из-за нарушений

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В Набережных Челнах Республики Татарстан суд запретил эксплуатацию Ледового дворца. Прокурор города Дмитрий Ерпелев обратился требованием запретить ДЮСШ по хоккею «Челны» проводить там тренировки. Здание признано опасным для людей из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности.

В спорткомплексе также не соблюдались нормы антитеррористической защищенности: имеющаяся охранная видеосистема не позволяла распознавать лица посетителей, отсутствовал контрольно-пропускной пункт. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Ледовый дворец спорта в Набережных Челнах открылся в 2005 году. В отделении по хоккею занимаются 355 человек и работают 12 тренеров-преподавателей, в отделении по фигурному катанию на коньках занимаются 98 человек и работают 4 тренера-преподавателя. Ледовая арена имеет 1,5 тыс. посадочных мест.

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