В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о конкурсе молодых лидеров «Гордость Абхазии»
29 января, в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференции, в ходе которой впервые будет объявлено о концепции, условиях и сроках конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии».
Масштабный общенациональный конкурс молодых лидеров пройдет в Абхазии в этом году. Конкурс нацелен на выявление и поддержку талантливых управленцев и обновление государственного аппарата Абхазии. Кроме того, участники пресс-конференции расскажут о том, какие преференции получат победители конкурса.
Конкурс пройдет на базе платформы «Будущее Абхазии», которая была создана в 2020 году и занимается развитием социальных лифтов для молодежи Республики.
На пресс-конференции также предложат механизмы укрепления диалога между молодыми лидерами России и Абхазии.
Спикеры:
- Инал Ардзинба, координатор платформы «Будущее Абхазии», действительный государственный советник России
- Алексей Ситников, профессор, советник председателя Правления Сбербанка России
- Антон Алексеев, победитель конкурса «Лидеры России»
- Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента Госдумы РФ
- Александр Новак, финалист конкурса «Лидеры России»
Координаторы конкурса «Гордость Абхазии»:
- Эдгар Гвазава
- Тенгиз Тарба
- Элана Эшба
- Арег Агасарян, первый заместитель председателя Совета молодых дипломатов МИД России
- Элеонора Кавшар, эксперт Центра развития политического капитала
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