В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о конкурсе молодых лидеров «Гордость Абхазии»

29 января, в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференции, в ходе которой впервые будет объявлено о концепции, условиях и сроках конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии».

Масштабный общенациональный конкурс молодых лидеров пройдет в Абхазии в этом году. Конкурс нацелен на выявление и поддержку талантливых управленцев и обновление государственного аппарата Абхазии. Кроме того, участники пресс-конференции расскажут о том, какие преференции получат победители конкурса.

Конкурс пройдет на базе платформы «Будущее Абхазии», которая была создана в 2020 году и занимается развитием социальных лифтов для молодежи Республики.

На пресс-конференции также предложат механизмы укрепления диалога между молодыми лидерами России и Абхазии.

Спикеры:

Инал Ардзинба, координатор платформы «Будущее Абхазии», действительный государственный советник России

Алексей Ситников, профессор, советник председателя Правления Сбербанка России

Антон Алексеев, победитель конкурса «Лидеры России»

Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента Госдумы РФ

Александр Новак, финалист конкурса «Лидеры России»

Координаторы конкурса «Гордость Абхазии»:

Эдгар Гвазава

Тенгиз Тарба

Элана Эшба

Арег Агасарян, первый заместитель председателя Совета молодых дипломатов МИД России

Элеонора Кавшар, эксперт Центра развития политического капитала



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