Прямой эфир

В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о конкурсе молодых лидеров «Гордость Абхазии»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

29 января, в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференции, в ходе которой впервые будет объявлено о концепции, условиях и сроках конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии».

Масштабный общенациональный конкурс молодых лидеров пройдет в Абхазии в этом году. Конкурс нацелен на выявление и поддержку талантливых управленцев и обновление государственного аппарата Абхазии. Кроме того, участники пресс-конференции расскажут о том, какие преференции получат победители конкурса.

Конкурс пройдет на базе платформы «Будущее Абхазии», которая была создана в 2020 году и занимается развитием социальных лифтов для молодежи Республики.

На пресс-конференции также предложат механизмы укрепления диалога между молодыми лидерами России и Абхазии.

Спикеры:

  • Инал Ардзинба, координатор платформы «Будущее Абхазии», действительный государственный советник России
  • Алексей Ситников, профессор, советник председателя Правления Сбербанка России
  • Антон Алексеев, победитель конкурса «Лидеры России»
  • Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента Госдумы РФ
  • Александр Новак, финалист конкурса «Лидеры России»

Координаторы конкурса «Гордость Абхазии»:

  • Эдгар Гвазава
  • Тенгиз Тарба
  • Элана Эшба
  • Арег Агасарян, первый заместитель председателя Совета молодых дипломатов МИД России
  • Элеонора Кавшар, эксперт Центра развития политического капитала


Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020