Поликлиника Ленской ЦРБ переедет в здание санатория

Поликлиника Ленской центральной районной больницы (Якутия) в 2020 году переедет в здание бывшего санатория-профилактория «Кедр». В старом здании планируется открыть первичный пункт оказания помощи онкобольным.

Как сообщили ИА SakhaNews в районной администрации, ранее здание санатория было передано в ведение республиканского минздрава. Его обустройством сейчас занимается заведующий поликлиникой Владимир Коголь.

По словам заведующего, все помещения соответствуют нормам и никакой перепланировки не требуется. Поликлиника должна переехать до конца февраля.

Главный врач Ленской ЦРБ Сергей Сумароков рассказал, что в бывшем «Кедре» сейчас завершаются ремонтные работы и в скором времени его оснастят всем необходимым оборудованием. Кроме того, здесь реализуют проект «Бережливая поликлиника».

Заведующий поликлиникой отметил, что в учреждении будет большая открытая регистратура, электронная очередь, система навигации с указателями. Штат медучреждения укомплектован, каждый терапевт и узкий специалист получат отдельный кабинет. Работу планируется выстроить по-новому, подчеркнул Коголь.

На цокольном этаже будет создано отделение реабилитации. В нем задействуют оставшиеся от санатория ванное отделение, душ Шарко, грязелечебницу, мини-сауну. Кроме того, отделение включит в себя палаты дневного пребывания для людей, перенесших инсульт и инфаркт.

В числе задач на 2020 год медики также называют переоснащение реанимационного отделения в ЦРБ. Его планируют провести с помощью районной программы поддержки здравоохранения.