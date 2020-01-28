В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло утром 28 января на станции «Мегет» Иркутской области. Изначально Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о сходе десяти вагонов, отмечает телеканал «Звезда». Позднее цифры были уточнены.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, пишет «Федеральное агентство новостей». На месте ликвидации последствий аварии работают 45 человек и шесть единиц техники. По факту случившегося СК проводит доследственную проверку. По предварительным данным, сошедшие вагоны принадлежат оператору «Новотранс».

В РЖД предупредили о задержке движения пассажирских поездов на Восточно-Сибирской железной дороге из-за схода вагонов. В среднем поезда задерживались от 40 минут до часа. Как пишет «Интерфакс», уже восстановлено движение по одному из путей на станции «Мегет». В ОАО «РЖД» работает оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

15 января сообщалось, что два вагона со спецгрузом сошли с рельсов в Краснодарском крае. В результате случившегося никто не пострадал, пишет «Газета.ру».