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В OMV упрекнули Европу в недостаточной поддержке «Северного потока — 2»

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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Партнер «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2» австрийская компания OMV считает недостаточными действия Европы по поддержке строительства газопровода. Об этом 28 января сказал глава компании Райнер Зеле.

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«Как это возможно, что, вложив миллиарды евро в проект, который был законно одобрен всеми регуляторами, и потом этот проект останавливается внешними санкциями, без консультаций с Европой», — приводит его слова ТАСС.

Зеле добавил, что Европа много говорит, но мало делает в вопросе поддержки строительства газопровода.

Оборонный бюджет США, принятый в декабре 2019 года, предусматривает ограничительные меры против компаний, строящих «Северный поток – 2». На фоне этого швейцарская компания Allseas приостановила работы на трубопроводе и отказалась от дальнейшего участия в проекте.

В ответ в России заявили о намерении самостоятельно достроить «Северный поток – 2» и ввести его в эксплуатацию в 2020 году. В МИД РФ американские санкции назвали «жестом отчаяния» при попытке заблокировать проект, выгодный России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».

В январе поддержку «Северному потоку – 2» выразила британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell, назвав проект важным для энергобезопасности Европы.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики для обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.

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