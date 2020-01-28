Российские фигуристки вернулись с победой с чемпионата Европы

В Москве встретили российских фигуристок. Девушки заняли весь призовой пьедестал чемпионата Европы в австрийском Граце. Алена Косторная завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночниц. Фигуристка лидировала после короткой программы. За произвольный прокат она набрала 155,80 балла. В сумме — 240,81 балла. Анна Щербакова суммарно получила 237,76 балла и заняла второе место. Бронза досталась Александре Трусовой. Она набрала в сумме 225,34 балла.