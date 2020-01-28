Дело возбудили после гибели детей в ДТП под Калугой

По факту гибели двух детей в ДТП в Сухиничском районе Калужской области возбуждено уголовное дело. В результате аварии погибли шестилетний мальчик и девятилетняя девочка.

Инцидент произошел поздно вечером 26 января на 262-м км автодороги М-3 «Украина». Следствие установило, что водитель Nissan не справился с управлением, и в заносе иномарка выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с легковым Ford. В результате погибли два ребенка, находившиеся в японской иномарке.

Водителю по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» грозит до 7 лет лишения свободы, пишет газета «Весть».

24 января сообщалось, что в Калужской области за 2019 год количество дорожных аварий с участием детей сократилось на 8,1% по сравнению с 2018 годом.