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Мужчина погиб при пожаре в доме в Амурской области

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В Октябрьском районе Амурской области произошел пожар в нежилом доме в поселке Мухинском. Погиб один человек, сообщает пресс-служба Амурского центр ГЗ и ПБ.

Информация о возгорании поступила 28 января в 5:10 по местному времени (23:10 мск). Первыми на тушение прибыла добровольная пожарная команда поселка, затем на помощь подъехали пожарные ПЧ-55 села Варваровки, пишет Амурская служба новостей.

Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. На месте обнаружено тело мужчины 1985 года рождения. В результате происшествия веранда и кровля дома уничтожены полностью.

В тушении были задействованы восемь человек и две автоцистерны. Причина возгорания и виновный устанавливаются.

27 января в Омске при пожаре в частном доме погибли 51-летняя женщина и ее четырехлетний внук. Известно, что родители мальчика в момент пожара отсутствовали. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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