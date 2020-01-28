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Студент получил ожоги рук в колледже в Астраханской области

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Студент получил травмы в колледже в Астраханской области. Парень получил ожоги рук при соприкосновении с батареей.

Инцидент произошел в Лиманском районе. По данным правоохранительных органов, студент получил ожоги обеих кистей рук 2-й степени. Учащегося госпитализировали, он находится на лечении. Проверка в учебном учреждении началась после обращения родителей пострадавшего в прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что студент получил электротравму. Кроме того, установлено, что Лиманская районная больница не передала в правоохранительные органы информацию о поступлении несовершеннолетнего с травмой. Главному врачу вынесено представление об устранении нарушений, сообщает «Астрахань-24».

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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