Крым предлагает вернуть льготу на памятники на могилах ветеранов

Депутаты Госдумы от Крыма выступили с инициативой о возвращении жителям региона права на компенсацию расходов по установке памятников на могилах ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом рассказал депутат Константин Бахарев на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

В интервью ИА «Крыминформ» он отметил, что норма действовала в Крыму до марта 2014 года. Ее надо вернуть, поскольку, по мнению инициаторов, это будет восстановлением принципа социальной справедливости, особенно в год 75-летия Победы.

В частности, депутаты предлагают ввести норму, при которой расходы на установку надгробных памятников ветеранам войны, постоянно проживавшим в Крыму, будут выделяться из федерального бюджета.

Предложение уже внесено на рассмотрение экспертного совета. Актуальность у его авторов никаких сомнений не вызывает. Они рассчитывают на поддержку со стороны финансово-экономического блока, поскольку норма связана с дополнительными расходами.

Ранее сообщалось, что ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 75 тыс. рублей единовременно. Труженики тыла получат по 50 тыс. рублей.