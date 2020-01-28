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Высокий уровень заболеваемости ОРВИ фиксируют в Тамбовской области

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В 11 населенных пунктах Тамбовской области зафиксирован высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Тем не менее уровень заболеваемости в регионе ниже эпидемического порога и показателей прошлого года.

По данным Роспотребнадзора, за неделю к медикам обратились почти 4,9 тыс. человек с признаками ОРВИ. Заболеваемость выросла на 20,6%. При этом региональный показатель заболеваемости на 48% ниже эпидемического порога и почти на 41% ниже заболеваемости в начале 2019 года. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В 11 населенных пунктах отмечается высокий уровень заболеваемости, однако эпидемический порог не превышен. В основном ОРВИ выявляют у детей.

Врачи уточняют, что за неделю три человека заболели гриппом, один из них — свиным гриппом. Групповая заболеваемость ОРВИ не выявлена.

Ранее сообщалось, что в Калужской области в пяти школах остановлен образовательный процесс в связи с заболеваемостью детей. На карантин закрыты 14 классов.

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