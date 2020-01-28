Инвестора крупного садового проекта под Белгородом признали банкротом

Арбитраж Белгородской области признал банкротом местное ООО «Белый сад». Принято решение об открытии процедуры конкурсного производства. Она введена сроком на 6 месяцев.

Компания до этого анонсировала многомиллиардный проект в Прохоровском районе области. Сейчас общая сумма ее долга перед кредиторами составляет около 870 млн рублей.

Из документов суда следует, что процедуру банкротства инициировало ПАО Банк «Возрождение». В апреле 2019 года в отношении «Белого сада» было введено наблюдение. В отчете временного управляющего сказано, что в реестре требований кредиторов установлены долги, обеспеченные залогом на 372,74 млн рублей, и требования кредиторов на сумму 496,5 млрд рублей. Имущество компании находится в залоге у банков «Возрождение» и «Траст».

ИА «Абирег» уточняет, что в начале 2018 года руководство «Белого сада» заявляло о планах расширить площадь яблоневых и вишневых садов с 100 до 500 га. Там также хотели построить фруктохранилище. Стоимость проекта оценивалась примерно в 2,5 млрд рублей.