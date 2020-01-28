В 2019 году россияне взяли рекордное число автокредитов. Заём на новые и подержанные машины оформили 950 тыс. раз. Средний размер ссуды увеличился на 6,3% и составил без малого 788 тыс. рублей. В прошлом году 45% всех новых авто россияне купили на заёмные средства.