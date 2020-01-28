Дело возбудили после гибели подростков при обрушении породы в Оренбуржье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух подростков при обрушении на горном отвале. Действиям родителей дадут правовую оценку.

Инцидент произошел в поселке Калиновка Гайского городского округа 26 января. Двое подростков отпросились у родителей гулять. Спустя три часа родственники начали поиски 13-летних школьников. Вечером были обнаружены следы, ведущие до отвалов горной породы. Тела мальчиков находились под снежной массой и осыпью отвала породы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». В ходе экспертизы будут установлены точные обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о следственной проверке по факту гибели подростка в Подмосковье. 14-летний мальчик находился в бане вместе с двумя знакомыми, когда строение загорелось. Тело мальчика обнаружили на крыльце. Двоих подростков доставили в больницу с ожогами.