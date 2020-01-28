Прямой эфир

Дело возбудили после гибели подростков при обрушении породы в Оренбуржье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух подростков при обрушении на горном отвале. Действиям родителей дадут правовую оценку.

Инцидент произошел в поселке Калиновка Гайского городского округа 26 января. Двое подростков отпросились у родителей гулять. Спустя три часа родственники начали поиски 13-летних школьников. Вечером были обнаружены следы, ведущие до отвалов горной породы. Тела мальчиков находились под снежной массой и осыпью отвала породы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». В ходе экспертизы будут установлены точные обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о следственной проверке по факту гибели подростка в Подмосковье. 14-летний мальчик находился в бане вместе с двумя знакомыми, когда строение загорелось. Тело мальчика обнаружили на крыльце. Двоих подростков доставили в больницу с ожогами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Саратовом подросток лишился зубов из-за взрыва электронной сигареты
Подросток в Пензе умер во время занятий в школе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020