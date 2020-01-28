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Москвичи выбрали главные достижения столицы за 2019 год

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Участники голосования «Главные дела Москвы» перечислили самые значимые достижения российской столицы. О выборе жителей мегаполиса сообщается 28 января на портале мэра и правительства Москвы.

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Всего для голосования, которое проходило на портале «Активный гражданин», было представлено девять номинаций: «Транспорт», «Государственные услуги», «Здравоохранение», «Социальная защита», «Образование», «Строительство», «Городская среда», «Культура» и «Международное признание». Голосование состоялось в трех частях, в каждой из которых приняли участие более 154 тыс. человек.

«Главным делом Москвы в сфере транспорта «активные граждане» назвали запуск Московских центральных диаметров (МЦД)», — говорится на сайте. Так ответили более 36% москвичей. Возможность оплатить проезд в метро с помощью карты или телефона сочли важным 14,03% опрошенных.

В номинации «Городская среда» было представлено 10 проектов. Первое место с небольшим отрывом заняло обновление площади Киевского вокзала. Главным делом Москвы его назвали 12,69% активных граждан. На втором месте (12,39%) оказалось нововведение в мобильном приложении «Парковки Москвы», которое доступно в App Store или Google Play.

В номинации «Здравоохранение» первое место завоевал сервис получения медицинских анализов на электронную почту. Его удобство оценили 25,47% участников голосования.

«Почти треть участников голосования (28,19%) назвали главным делом Москвы запуск нового сезона «Московского долголетия». Это проект для активных людей старше 55 лет, которые хотят развиваться творчески, быть в центре культурной жизни города», — отметили столичные власти.

В 2020 году в план властей Москвы по благоустройству включены 17 крупных объектов площадью около 1 тыс. га, включая набережные Москвы-реки, 151 парк и сквер. Также продолжится строительство парка «Яуза».

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