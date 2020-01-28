В этом году мясо и молоко могут подорожать на 12%

В России могут подорожать мясо и молоко. По прогнозам экспертов, рост цен составит 12%. Это связано с увеличением стоимости производства. Сейчас вся молочная продукция уже подлежит обязательной ветеринарной сертификации, а с июня введут маркировку этого товара, что повлечет дополнительные издержки. На 5–7% могут подняться цены и на кондитерские изделия из-за увеличения стоимости пальмового масла, которое входит в их состав. Примерно так же подорожает и гречка из-за сокращения посевов.