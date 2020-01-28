Несколько стран запланировали эвакуацию своих граждан из Уханя

Ряд стран прорабатывают возможность вывоза своих граждан из китайского города Ухань, где зарегистрирована вспышка нового коронавируса. Об этом 28 января сообщил ТАСС.

По данным агентства, ряд стран, включая Испанию, Индонезию, Казахстан, Нидерланды, Пакистан и Южную Корею, прорабатывают возможность вывоза своих граждан из закрытых районов Китая, однако для этого требуется согласование властей КНР.

В свою очередь посольство России в Пекине 28 января сообщило, что китайские власти пока еще не приняли решение о выезде иностранцев из провинции Хубэй, где находится Ухань, при этом российская дипмиссия совместно с китайской стороной «уточняет возможность и порядок выезда» граждан РФ.

«В предварительном плане выезд из Хубэя обусловлен последующим обязательным 14-дневным карантином, однако практический механизм находится на стадии проработки, сроки его реализации пока не определены», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.

28 января сообщалось, что общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Отмечается, что 976 человек находятся в тяжелом состоянии. Также в этот день стало известно, что США и Япония готовят эвакуацию своих граждан из Уханя.