Прямой эфир
Сюжет:

Несколько стран запланировали эвакуацию своих граждан из Уханя

0
Фото: Global Look Press/Cheng Min/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряд стран прорабатывают возможность вывоза своих граждан из китайского города Ухань, где зарегистрирована вспышка нового коронавируса. Об этом 28 января сообщил ТАСС.

Коронный прием: успеют ли ученые создать лекарство от китайского вируса
2019-nCoV всё быстрее приобретает способность передаваться от человека к человеку

По данным агентства, ряд стран, включая Испанию, Индонезию, Казахстан, Нидерланды, Пакистан и Южную Корею, прорабатывают возможность вывоза своих граждан из закрытых районов Китая, однако для этого требуется согласование властей КНР.

В свою очередь посольство России в Пекине 28 января сообщило, что китайские власти пока еще не приняли решение о выезде иностранцев из провинции Хубэй, где находится Ухань, при этом российская дипмиссия совместно с китайской стороной «уточняет возможность и порядок выезда» граждан РФ.

«В предварительном плане выезд из Хубэя обусловлен последующим обязательным 14-дневным карантином, однако практический механизм находится на стадии проработки, сроки его реализации пока не определены», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.

28 января сообщалось, что общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Отмечается, что 976 человек находятся в тяжелом состоянии. Также в этот день стало известно, что США и Япония готовят эвакуацию своих граждан из Уханя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД Китая заверили в наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом
У госпитализированного туриста из Забайкалья не обнаружили коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020