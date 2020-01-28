Власти Петрозаводска продают подвалы в жилых домах

Администрация Петрозаводска объявила об очередной продаже помещений, которые находятся в подвалах жилых домов. На торги выставлены объекты в разных частях города.

Впрочем, как пишет ИА «Карелinform», желающих приобрести подвалы не так много. Несколько профильных аукционов уже были признаны несостоявшимися. На торги не поступило ни одного предложения.

В конце января состоялся конкурс на право заключения договора аренды нежилого помещения в подвале многоквартирного дома на улице Дзержинского. Площадь помещения — около 170 кв. м. Начальный размер годовой арендной платы составил 354,7 тыс. рублей. Но на этот лот не было подано ни одной заявки.

В ближайшее время планируется продажа более 10 подвалов в разных районах Петрозаводска. Начальная цена колеблется от 700 тыс. рублей до 2 млн рублей. В частности, в конце февраля должны пройти торги по продаже помещения в 127,4 кв. м по улице Грибоедова. Начальная цена контракта — более 1 млн рублей.

16 января сообщалось, что в Петрозаводске откроют технопарк «Карельская долина», который должен стать местом взаимодействия IT-разработчиков, предпринимателей, экспертов и инвесторов при поддержке государства. В парке будут работать не менее 500 высококвалифицированных специалистов.