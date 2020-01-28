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Объявлены итоги голосования за новое имя для Башкирской оперы

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Подведены итоги голосования по вопросу о наименовании Башкирского государственного театра оперы и балета. Их объявил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, около 80% жителей высказались за то, чтобы театр носил имя легенды мировой культуры Рудольфа Нуреева. В голосовании участвовали около 30 тыс. человек. То, что победит вариант с Нуреевым, стало понятно с первых минут опроса, написал Хабиров на своей странице в одной из соцсетей.

Теперь, как пишет ИА «Башинформ», этим вопросом займется комиссия по вопросам увековечения памяти и чествования выдающихся деятелей, которые внесли значительный вклад в развитие Башкирии. Свою точку зрения по поводу нового имени для театра выскажут эксперты.

Имя артиста балета, балетмейстера Рудольфа Нуреева носят улица в Уфе, Башкирский хореографический колледж, Международный фестиваль балетного искусства.

В Казани открыли памятник Нурееву авторства Зураба Церетели. Он установлен в сквере у театра оперы и балета.

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