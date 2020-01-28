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Облачная погода и снегопад ожидаются в Москве 28 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Снегопад и облачная погода ожидаются в столичном регионе во вторник. Об этом 28 января сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Будет облачно, временами снег, максимум до 4–5 см снежного покрова сверху того, что уже имеется. В столице –1…–3 градуса, в Подмосковье 0…–5 градусов», — приводит его слова «РИА Новости».

Тишковец отметил, что за ночь в Москве выпало 2 мм осадков и снег будет идти в течение дня. Он добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление остается ниже нормы и составит 743 мм ртутного столба.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что февраль в России будет холоднее января.

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