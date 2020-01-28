Самолеты временно не летают из Томска в Кедровый и Каргасок

В Томской области временно не выполняются полеты из Томска в Кедровый и Каргасок. Причина — необходимость внести правки в условия договора субсидирования, сделанные по инициативе авиакомпании «СиЛа».

РИА Томск поясняет, что рейсы по этим двум направлениям субсидируются из областного бюджета, чтобы сделать стоимость билетов более доступной. В частности, в 2018 году стоимость субсидируемого билета до Каргаска была около 2 тыс. рублей при экономической обоснованности в 10–11 тыс. рублей.

По словам первого замдиректора «СиЛы» Александра Ганиевского, возникли небольшие разногласия между авиакомпанией и региональным правительством. Их необходимо учесть в соглашении и переписать его.

Авиасообщение с Кедровым было приостановлено 1 января, а возобновиться должно 4 февраля. Когда самолеты снова будут летать в Каргасок, пока неизвестно. Получить оперативный комментарий областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи агентству не удалось.

Регулярное авиасообщение между Томском и Каргаском было прервано в начале 1990-х годов. Оно возобновилось осенью 2017 года. Из Томска до Кедрового полеты не проводились с 2006 года. В 2019 году они возобновились.