Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморье оказалось в списке 15 российских регионов, которые получили тест-системы для быстрого выявления коронавируса, которые разработали новосибирские специалисты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что тесты уже опробовали в действии, в том числе на гражданах, которые вернулись в Приморье с признаками ОРВИ. Руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская отметила, что опасный вирус ни у одного пациента не подтвердился.

При этом в Роспотребнадзоре рассказали, что за последние сутки в Приморье въехали более 7 тыс. человек, среди которых 1,2 тыс. граждан Китая, у одного из которых были обнаружены признаки ОРВИ, сейчас его обследуют. На данный момент в больницах региона нет ни одного пациента с пневмонией, вызванной коронавирусом.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Германии и Канаде.

К настоящему моменту известно о 4515 случаях заражения только в Китае, из которых погибли 106 человек.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.