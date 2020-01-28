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Средняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Средняя сумма кредитa на приобретение автомобиля в России выросла по итогам 2019 года на 9,2% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного бюро кредитных историй «Эквифакc».

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Согласно его информации, в 2019 году российскиe банки выдали рекордный объем автокредитов — 615 млрд рублей против 512,5 млрд рублей годом ранее, передает «РИА Новости».

По итогам декабря средний размер автокредита поставил рекорд, показав рост на 9,6% — до 845 тыс. рублей по сравнению с тем же месяцем 2018 года.

«Спрос в числе прочего был подстегнут также ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений», — пояснили эксперты.

В результате банки в декабре после стремительного падения объемов кредитования в августе–ноябре выдали автокредитов на 62,1 миллиарда рублей, что является максимальным показателем с 2015 года, когда рынок начал восстанавливаться после кризисных явлений.

Ранее в январе аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в 2019 году россияне купили около 4 млн подержанных легковых иномарок, что на 1% больше, чем в 2018 году.

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