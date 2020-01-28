Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане

Представитель командования войск США в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что упавший в центральной части страны самолет был американским.

«Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане», — написал он в Twitter.

Полковник также добавил, что причина авиакатастрофы расследуется, и выразил сомнения в том, что воздушное судно сбили талибы, пишет «Газета.Ру».

«Пока нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь... Заявления талибов о том, что еще один самолет потерпел крушение, являются ложными», — подчеркнул военный.

Воздушное судно разбилось утром 27 января. Изначально сообщалось, что крушение потерпел Boeing 737-400 авиакомпании Ariana Afghan Airlines, на борту которого находились более 80 пассажиров. Однако перевозчик и власти Афганистана данную версию опровергли.

При этом «Талибан» уже взял ответственность за случившееся. Представитель движения заявил Associated Press, что талибы сбили самолет, осуществлявший разведполет.